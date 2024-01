Sitoy Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sitoy-Aktie beträgt 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 36,67 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Sitoy weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,67), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sitoy.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den Diskussionen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sitoy. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sitoy-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt 13,25 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 7,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 6,13) liegt. Die Sitoy-Aktie bekommt von der Redaktion deshalb eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.