Sito Mobile Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Sito Mobile eine Performance von -94,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um -2,11 Prozent gefallen sind, einer Underperformance von -92,76 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,12 Prozent, und Sito Mobile lag 101,99 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Sito Mobile aktuell 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Demzufolge lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Sito Mobile eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb die Bewertung in diesem Bereich "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Wer derzeit in die Aktie von Sito Mobile investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwarebranche einen geringeren Ertrag von 2,3 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.