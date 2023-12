Sitimeration Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "SVB Financial Group":

Die Sitime-Aktie wird charttechnisch positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 128,01 USD eine Entfernung von +9,91 Prozent vom GD200 (116,47 USD) aufweist. Ebenso signalisiert der GD50 von 112,36 USD eine positive Kursentwicklung von +13,93 Prozent. Analysten haben die Sitime-Aktie in den letzten 12 Monaten 5 Mal als "Gut" bewertet und erwarten eine Kursentwicklung von 8,39 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 138,75 USD. Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 54,02 und 43, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält die Sitime-Aktie demnach eine neutrale Bewertung sowohl von Analysten als auch basierend auf dem RSI.