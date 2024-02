Siteminder Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den letzten zwei Wochen wurde Siteminder von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Zusammenfassend wurde überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen.

Die Diskussionsintensität zu Siteminder ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Siteminder-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,31 AUD. Der letzte Schlusskurs (5,24 AUD) weicht somit +21,58 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Siteminder führt bei einem Niveau von 53,33 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 53,8 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Siteminder basierend auf Anlegerstimmung, technischer Analyse und dem Relative Strength-Index.