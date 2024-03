Site Centers Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die technische Analyse der SITE Centers Corp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,25 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 14,09 USD liegt, was einer Abweichung von +6,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (13,77 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,32 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,74 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für das SITE Centers Corp-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysten geben eine insgesamt neutrale Einschätzung ab, da 0 Buy, 1 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von SITE Centers Corp eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Damit ist SITE Centers Corp insgesamt ein "Gut"-Wert.