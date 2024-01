Site Centers Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der SITE Centers Corp-Aktie zeigt interessante Entwicklungen auf. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,82 USD, während der aktuelle Kurs bei 13,47 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +5,07 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 13,17 USD liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die SITE Centers Corp-Aktie ist auf langfristiger Basis als "Neutral" einzustufen. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen bei 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 0 USD erwartet, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei SITE Centers Corp ist insgesamt positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Dennoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die SITE Centers Corp-Aktie demnach ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Analysen und Einschätzungen.