SiteOne Landscape Supply Aktie: War das schon alles?

Die Aktie von Siteone Landscape Supply wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,41 bewertet, was 33 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (31,2). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Analysten bewerten die Siteone Landscape Supply-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (160 USD) deutet auf ein Abwärtspotential von -1,54 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Siteone Landscape Supply eine schwache Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 151,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 162,5 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit einer Distanz von +7,52 Prozent zum GD200 und +13,71 Prozent zum GD50. Insgesamt wird die Siteone Landscape Supply-Aktie daher mit "Gut" bewertet.

