SiteOne Landscape Supply Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Siteone Landscape Supply zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 150,87 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 165,08 USD lag und somit einen Abstand von +9,42 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 142,35 USD erreicht, was einer Differenz von +15,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Signal und insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch die thematisierten Themen rund um den Wert waren vorwiegend positiv, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten eine "Neutral"-Einstufung für die Siteone Landscape Supply abgegeben, da es keine schlechten Bewertungen und nur eine neutrale Bewertung gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 160 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -3,08 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siteone Landscape Supply bei 41, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,17 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.