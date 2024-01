SiteOne Landscape Supply Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,41 liegt die Aktie von Siteone Landscape Supply über dem Branchendurchschnitt von 31,34 Prozent im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren". Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Siteone Landscape Supply-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 151,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 154,41 USD liegt somit nur um 1,82 Prozent darüber und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 144,82 USD, was einer Differenz von +6,62 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen. In Summe erhält die Siteone Landscape Supply-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche konnte Siteone Landscape Supply in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,63 Prozent erzielen. Dies steht jedoch im deutlichen Kontrast zu einem Anstieg von durchschnittlich 2311,42 Prozent bei ähnlichen Aktien, was zu einer Underperformance von -2271,79 Prozent für Siteone Landscape Supply führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1383,81 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 1344,18 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Siteone Landscape Supply beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von den Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.