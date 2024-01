SiteOne Landscape Supply Aktie: Hilfe!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siteone Landscape Supply liegt bei 41, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,31 für Handelsunternehmen und Distributoren eine Überbewertung um etwa 32 Prozent bedeutet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet auf eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den letzten Wochen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.