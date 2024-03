SiteMinder launcht App für die Ära des dynamischen Revenue Managements

Berlin (ots) -SiteMinder (https://bit.ly/3wzbBz4), die Softwareplattform, mit der Hotels ihr volles Umsatzpotenzial erschließen, hat seine mobile App gelauncht. Beherbergungsbetrieben wird so die Möglichkeit gegeben, ihre Revenue-Management-Strategie umzusetzen, Risiken in Echtzeit zu minimieren, ganz unabhängig vom Schreibtisch. Die mobile App ist die erste Phase der intelligenten SiteMinder-Plattform, die in diesem Jahr auf den Markt kommt. Sie ist ein wichtiger Meilenstein von SiteMinder, jedem Hotel ein ausgefeiltes Revenue Management zugänglich zu machen.Die in acht Sprachen verfügbare mobile App von SiteMinder (https://bit.ly/49CAo42) steht ab sofort zur Verfügung. Mehr als 800 Nutzende in über 60 Ländern haben sie in einer Betaphase vorab getestet. Hotels wird ermöglicht, die Umsatzentwicklung zu prognostizieren und bei Bedarf gezielte Maßnahmen zu ergreifen, indem sie die personalisierte 14tägige Übersicht über die verkauften Zimmer, den erzielten Umsatz und die leistungsstärksten Vertriebskanäle nutzt. Zeitkritische Revenue Management Funktionen können einfach in Echtzeit in der App ausgeführt werden, z.B. die sofortige Anpassungen der Preise und der Verfügbarkeit, die Anpassungen der Mindest- und Höchstaufenthaltsdauer oder der Stopp des Zimmerverkaufs, bis die Preisgestaltung vollständig optimiert ist. Sicherheit und Datenschutz gelten bei der mobilen Version ebenso wie bei der Desktop Version.Die mobile App von SiteMinder ist eine Antwort auf das Bedürfnis von vielen Hoteliers, die bereits von ihren mobilen Geräten aus, auf die Desktop-Plattform von SiteMinder zugreifen.Clemens Fisch, Regional Director EMEA bei SiteMinder: "Mit der mobilen App von SiteMinder erhalten Hoteliers die Flexibilität, ihre Preis- und Revenue-Strategien schnell anzupassen, um auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren. Die Notwendigkeit, dynamisch zu sein, wird angesichts des sich ändernden Reiseverhaltens immer wichtiger."Im letzten Jahr hat SiteMinder für mehr als 41.000 Hotels über 45 Milliarden US-Dollar Umsatz aus mehr als 115 Millionen Reservierungen generiert. In der EMEA Region verzeichnen sie über 19.000 Kunden.Pressekontakt:markengold PRManja Buschewski03021915960siteminder@markengold.deOriginal-Content von: SiteMinder, übermittelt durch news aktuell