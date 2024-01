Sitc Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "SITC International Holding":

Die Dividendenrendite von Sitc beträgt derzeit 17,63 Prozent, was 9,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher positiv.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Sitc im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Aktien eine Rendite von -10,52 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche liegt die Rendite von Sitc mit 11,57 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sitc beträgt derzeit 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13 eine Unterbewertung der Aktie bedeutet. Von der Redaktion wird die Aktie daher in dieser Kategorie positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sitc zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 51,61 und 46,76, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Sitc daher in diesem Punkt unserer Analyse als neutral eingestuft.