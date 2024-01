Sitc Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "SITC International Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sitc betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 63,04 Punkte, was bedeutet, dass Sitc momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 45,39) weist Sitc weder als überkauft noch -verkauft aus, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammengefasst wird Sitc daher insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Dividendenrendite von Sitc liegt derzeit bei 17,63 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 8,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie, welche von der Redaktion als "Gut" bewertet wird.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich für Sitc eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig und die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, jedoch war die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sitc auffällig. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich für Sitc demnach eine neutrale bis negative Bewertung hinsichtlich des RSI, der Dividendenpolitik, der Kommunikation im Internet und des Anleger-Sentiments.