Sitc Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "SITC International Holding":

Die Aktie von Sitc gilt aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt bei 4,21, was 70 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Marine", der bei 13,94 liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, welcher das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen darstellt. Der RSI für Sitc beträgt aktuell 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine Einstufung von "Neutral" erhält. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Sitc in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,52 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 1,96 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -12,48 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,06 Prozent hatte, liegt Sitc um 5,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sitc derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Marine. Der Unterschied beträgt 9,5 Prozentpunkte (17,63 % gegenüber 8,13 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt.