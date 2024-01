Sistema Public Joint Stock Financialration Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Sistema Afk Pao erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,75 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Telekommunikationsdienste-Sektor eine Überperformance von 10,75 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 0 Prozent, wobei die Aktie von Sistema Afk Pao aktuell um 10,75 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der aktuelle Wert der Aktie von Sistema Afk Pao sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt nahe bei den jeweiligen Werten liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Sistema Afk Pao ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,34 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Aktie im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Sistema Afk Pao eine gemischte Bewertung basierend auf verschiedenen Analysen.

