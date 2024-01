Sistema Public Joint Stock Financialration Aktie: Der Knaller!

Sistema Afk Pao schüttet eine Dividendenrendite von 1,11 % aus, was 1,11 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Sistema Afk Pao zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und eine positive Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Sistema Afk Pao in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" eine Outperformance von +10,75 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor insgesamt liegt die Rendite 10,75 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Sistema Afk Pao-Aktie weist einen Wert von 21 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,61, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sistema Afk Pao.