Sistema Public Joint Stock Financialration Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Sistema Afk Pao hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" als sehr stark erwiesen. Mit einer Rendite von 10,75 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste", die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, schneidet Sistema Afk Pao mit 10,75 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sistema Afk Pao 17. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" ist das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Sistema Afk Pao für die letzten 7 Tage liegt bei 25,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 26,37, dass die Aktie überverkauft ist. Auch hier wird Sistema Afk Pao mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sistema Afk Pao derzeit als positiv einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 17,03 RUB, während der Kurs der Aktie (18,22 RUB) um +6,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 16,7 RUB eine positive Abweichung von +9,1 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert ausweist. Daher erhält Sistema Afk Pao insgesamt das Rating "Gut" in der technischen Analyse.