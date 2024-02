Sistema Public Joint Stock Financialration Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Investoren: Die Diskussionen über Sistema Afk Pao in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen zu der Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Äußerungen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Aus diesem Grund kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Sistema Afk Pao in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Sistema Afk Pao investieren, können eine Dividendenrendite von 1,11 % erzielen, was einem Mehrertrag von 1,11 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt für Drahtlose Telekommunikationsdienste entspricht. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, was zu einer "Gut"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Fundamentale Analyse: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sistema Afk Pao liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für Drahtlose Telekommunikationsdienste einem ähnlichen Niveau entspricht. Aus fundamentaler Sicht ist Sistema Afk Pao weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Der Kurs von Sistema Afk Pao liegt derzeit bei 17,93 RUB und ist damit um +8,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,72 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.