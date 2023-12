Sisram Medical Aktie: Das wird teuer!

Die Sisram Medical Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,04 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 4,61 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -49 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,48 HKD, was einer Distanz von -15,88 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Sisram Medical führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sisram Medical liegt bei 78,95, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,41 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie von Sisram Medical im letzten Jahr eine Rendite von -42,4 Prozent erzielt, was 33,36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -10,07 Prozent, und Sisram Medical liegt aktuell 32,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.