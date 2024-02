Sisram Medical Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Aktienkurs von Sisram Medical hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Gesundheitspflege-Sektor im letzten Jahr um 42,4 Prozent verringert. Dies liegt mehr als 15 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch innerhalb der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite von Sisram Medical mit 19,76 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für Sisram Medical haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sisram Medical aktuell bei 7,23, was 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Sisram Medical mit 3,28 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.