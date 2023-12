Sisram Medical Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sisram Medical liegt bei einem Wert von 7 und ist damit im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 25,9) deutlich niedriger (ca. 72 Prozent). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung und Kommunikation im Internet zeigt keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf Sisram Medical. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit auf dieser Stufe ein "Neutral" Rating.

In technischer Hinsicht wird die Sisram Medical aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,89 HKD, während der Kurs der Aktie bei 4,74 HKD liegt, was einer Abweichung von -46,68 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,4 HKD, was einer Abweichung von -12,22 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Schlecht" auf technischer Ebene.

In Bezug auf Dividenden liegt Sisram Medical mit einer Ausschüttung von 3,28 % leicht unter dem Branchendurchschnitt (3,82 %). Die Differenz beträgt lediglich 0,54 Prozentpunkte, weshalb die Einstufung hier als "Neutral" erfolgt.