Sis Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Sis-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1,69 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,54 HKD) liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -8,88 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) der Sis-Aktie deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, was weder auf überkaufte noch auf überverkaufte Verhältnisse hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung und Diskussionsstärke rund um die Sis-Aktie in den vergangenen Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend weist die Dividendenrendite von 1,25 Prozent darauf hin, dass die Sis-Aktie 4,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht"-Investment.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Sis-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und der Dividende.