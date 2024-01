Sis Aktie: Quo vadis?

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien bezüglich Sis war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sis daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sis im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einem aktuellen KGV von 5 unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sis bei 1. Dies bedeutet eine negative Differenz von -4,23 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche. Aus diesem Grund erhält Sis in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Sis liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Sis von der Redaktion in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen: "Neutral" in der Anlegerstimmung, "Gut" aus fundamentaler Sicht und "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.