Sirona Biochem-Aktie: Das hatte der Markt positiv aufgenommen!

Mitte Januar hat Sirona Biochem bekannt gegeben, die Vereinbarung mit Rodan + Fields gekündigt zu haben. Es ging um die Lieferung und Verwendung von TFC-1067. Der alleinige Lizenznehmer der Technologie soll nun Allergan Aesthetics werden. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen von AbbVie. Direkt nach der Meldung stieg der Kurs der Sirona Biochem-Aktie um rund 15% an. Doch davon ist heute nichts geblieben, im Gegenteil. Der Preis des Wertpapiers rauscht weiter zur Unterseite.

Altes Tief wird angelaufen!

2019 stand die Sirona Biochem-Aktie im Bereich von 0,04 EUR. Es scheint, als wollen die Bären die Preise zum wiederholten Male in diese Preisregion drücken. Denn erst letzten Monat ist ein Tiefpunkt von 0,059 Euro entstanden. Die Kursentwicklung kann also keinesfalls überzeugen. Wichtig ist es, das 2019er-Tief überboten zu halten, um zumindest etwas bullisches zu bewerkstelligen. Auf der Oberseite wird es inzwischen wichtig sein, das letzte Hoch von 0,10 EUR zu erreichen und aufzubrechen. So würden positive Signale entstehen können.

Sirona Biochem-Aktie – Die Bären sind aktuell am Ruder!

Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 5 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 16.67 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Sirona Biochem-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.

