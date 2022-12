Sirolimus-beschichteter Ballon zur BTK-Behandlung macht auf der VEITH 2022 einen starken Eindruck - Glückwünsche erscheinen auf einer digitalen Werbefläche am NY Times Square, NASDAQ

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) -Die VEITH 2022 erlebte einen starken Anstieg von unterstützenden klinischen Daten für den mit Sirolimus beschichteten Ballon zur Behandlung von Erkrankungen unterhalb des Knies (BTK). Concept Medical Inc. (https://www.conceptmedical.com/) veranstaltete ein Mittagssymposium mit dem Titel „Sirolimus Coated Balloon in PAD Treatment: Choice of The Future", das den Nutzen der Sirolimus-beschichteten Ballonbehandlung bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) untersuchte. Die Sitzung wurde von Prof. Sahil Parikh geleitet, mitmoderiert von Prof. Edward Choke und Prof. Aloke Finn und enthielt interessante Vorträge von Prof. Ulf Teichgräber und Prof. Francesco Liistro.Einer der Höhepunkte der Sitzung waren die Follow-up-Daten zu den klinischen Ergebnissen der XTOSI-Studie. XTOSI (Xtreme Touch Sirolimus-beschichteter PTA-Ballon) ist eine einarmige Studie für den Sirolimus-beschichteten Ballon (MagicTouch PTA (https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch-pta/)), die den klinischen Einsatz und die Sicherheit des Geräts bei der Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) untersucht. Diese prospektive, nicht-randomisierte, einarmige Studie für alle Teilnehmer vor der Markteinführung, unter der Leitung von PI Prof. Edward Choke nahm 50 Patienten auf und untersuchte den Sirolimus-beschichteten Ballon Magic Touch PTA (https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch-pta/) (Concept Medical Inc. (https://www.conceptmedical.com/)) am Sengkang General Hospital in Singapur. Es handelt sich um die weltweit erste Studie mit einem Sirolimus-beschichteten Ballon zur Behandlung der Below-the-Knee (BTK) Erkrankung, und die bisher am längsten überwachten Daten zur Nachuntersuchung liegen vor. Während die primären Endpunkte bereits nach sechs Monaten auf eine vielversprechende Potenz und Sicherheit hindeuteten, werfen die auf der VEITH 2022 vorgestellten Daten ein besseres Licht auf die längerfristige Wirksamkeit und Sicherheit des Sirolimus-beschichteten Ballons.Prof. Edward Choke präsentierte außerdem aktuelle Informationen zu den randomisierten Studien FUTURE SFA und FUTURE BTK, in die 279 bzw. 219 Patienten im Verhältnis 2:1 gegen den unbeschichteten Standardballon aufgenommen wurden und die derzeit in Singapur, Taiwan und Thailand laufen. FUTURE BTK hat bereits 25 % seines Rekrutierungsziels erreicht, was den leitenden Prüfärzten aller beteiligten Standorte hoch angerechnet wird.Der Sirolimus-beschichtete Ballon für pAVK setzt seinen Vormarsch fort, klopft an die Türen der USA und erleuchtet den berühmten New York Times Square mit einer schillernden Präsentation der Studienergebnisse von XTOSI und des Rekrutierungsstatus von FUTURE BTK.Sehen Sie sich die komplette Sitzung an, um mehr über die erstaunlichen klinischen Daten zu erfahren: https://youtu.be/2xokmMuhzucLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1926812/Concept_Medical_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1960489/Edward_Choke_MagicTouch_XTOSI.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sirolimus-beschichteter-ballon-zur-btk-behandlung-macht-auf-der-veith-2022-einen-starken-eindruck--gluckwunsche-erscheinen-auf-einer-digitalen-werbeflache-am-ny-times-square-nasdaq-301693996.htmlPressekontakt:Roshan Belose,pr@conceptmedical.com,Tel.: 2616186889 - Durchwahl: 21207,www.conceptmedical.comOriginal-Content von: Concept Medical Inc., übermittelt durch news aktuell