Sirnaomics Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Gesprächsthema über das Unternehmen Sirnaomics war weder positiv noch negativ. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Sirnaomics in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sirnaomics-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 70, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (76,75) zeigt eine Überkauftheit, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Sirnaomics.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sirnaomics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 50,04 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 32,9 HKD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (42,6 HKD) zeigt einen Unterschied zum letzten Schlusskurs (-22,77 Prozent), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Zusammenfassend erhält Sirnaomics daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.