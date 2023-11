Sirnaomics Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (auch bekannt als RSI7) oder 25 Tagen (RSI25). Bei Sirnaomics beträgt der RSI 81,82, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Sirnaomics keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird anhand der Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien bewertet. Da keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 52,3 HKD für den Schlusskurs der Sirnaomics-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 46 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 48,29 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Sirnaomics daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger haben Sirnaomics in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.