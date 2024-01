Sirnaomics Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit miteinander in Beziehung gesetzt. In Bezug auf den RSI der letzten 7 Tage für die Sirnaomics-Aktie zeigt sich aktuell ein Wert von 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Eine ähnliche Tendenz ergibt sich auch aus dem RSI der letzten 25 Handelstage, der mit 83,33 ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist. Somit wird auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Sirnaomics-Aktie. Es gab im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der letzten Zeit keine signifikanten Veränderungen, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Sirnaomics-Aktie einen deutlichen Abstand zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung, die zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. In den vergangenen zwei Wochen wurden Sirnaomics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, führen zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Indikatoren somit gemischte Signale für die Sirnaomics-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung eine positive Ausnahme darstellt.