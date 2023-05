Sirius XM: Potenzial von +29,58% - Kursziel bei 4,24 EUR

Die Aktie von Sirius XM hat gestern am Finanzmarkt eine negative Performance hingelegt und verzeichnet einen Rückgang um -1,93%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Minus insgesamt -1,39%, was auf eine derzeitige pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Sirius XM liegt aktuell bei 4,24 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von +29,58%. Überwiegend halten sich Experten neutral zur Aktie und geben ihr ein “Halten”-Rating (8 Analysten), während drei weitere es als einen starken Kauf empfehlen. Lediglich zwei Experten haben eine negative Sichtweise auf die Aktie geäußert.

Das Guru-Rating für Sirius XM bewegt sich nun auf dem Niveau von 3,06 nach vorheriger Bewertung. Obwohl die Bankanalysten ein mögliches Wachstumspotential sehen und somit ihre Empfehlungen abgeben können ist...