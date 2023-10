Sirius XM: Potenzial von +14,12% - Kursziel bei 4,68 EUR

Die Aktie von Sirius XM legte gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,14% hin. Doch die vergangenen fünf Handelstage zeigen eine neutrale Tendenz mit einem Plus von +0,23%. Der Markt ist derzeit dementsprechend neutral eingestellt.

Doch was denken die Analysten in Bezug auf Sirius XM? Das mittelfristige Kursziel beläuft sich aktuell auf 4,68 EUR und bietet somit Investoren ein Potenzial in Höhe von +14,12%, wenn die Bankanalysten recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Von insgesamt 13 Analysten empfehlen momentan zwei einen Kauf und weitere zwei sehen das Unternehmen optimistisch. Sieben bewerten es als “halten” und auch noch immer empfehlen zwei einen Verkauf des Unternehmens. Drei Experten sind sogar davon überzeugt, dass Sirius...