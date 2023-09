Sirius XM: Potenzial für Investoren bei 4,54 EUR

Die Aktie von Sirius XM hat sich gestern am Markt um -1,15% entwickelt, was in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt auf einen Rückgang von -3,62% hinausläuft. Derzeit liegt das Kursziel der Bankanalysten bei 4,54 EUR.

• Sirius XM: Kursentwicklung am 08.09.2023 mit -1,15%

• Mittelfristiges Kursziel von Sirius XM bei 4,54 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +18,75%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,81

Einige Experten glauben jedoch nicht an eine solch positive Zukunftsentwicklung und schätzen die Aktie als Verkauf ein oder empfehlen sogar einen Sofortverkauf.

Dennoch gibt es auch einige Optimisten unter den Analysten: Zwei sind davon überzeugt, dass die Aktie stark gekauft werden sollte und einer sieht sie zumindest als Kaufempfehlung an. Die meisten bewerten sie jedoch neutral oder halten sie einfach...