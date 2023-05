Sirius XM: Kursziel von 4,55 EUR

Die Aktie von Sirius XM wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 4,55 EUR mit einem Potenzial von +34,32%.

• Sirius XM legt am 05.05.2023 um +3,84% zu

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,06

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Sirius XM-Aktie einen Anstieg um +3,84%.

In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei -1,04%, was auf eine pessimistische Grundhaltung des Marktes hindeutet.

Unabhängig davon haben Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie festgelegt und sehen sie in einer positiven Entwicklung.

Durchschnittlich wird das Kursziel auf 4,55 EUR geschätzt und könnte somit Investoren ein Potential von +34,32% bieten.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung.

Aktuell gibt es drei Kaufempfehlungen...