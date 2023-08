Sirius XM: Kursziel von 4,51 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +21,45%

Die Sirius XM-Aktie verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Abwärtsbewegung von -2,91%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt das Minus sogar -10,69%, was auf einen relativ pessimistischen Markt hindeutet. Trotzdem sehen die Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 4,51 EUR.

Aktuell sind zwei Analysten optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktie. Ein weiterer ist ebenfalls positiv eingestellt und rät zum Kauf. Acht Experten halten sich weitgehend neutral mit einer Bewertung als “halten”. Zwei Analysten raten jedoch zum Verkauf und drei Experten betrachten die Aktie als sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,81. Wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird, können Investoren mit einem Gewinnpotenzial in Höhe von +21,45% rechnen – vorausgesetzt...