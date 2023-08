Sirius XM: Kursziel von 4,47 EUR bleibt im Fokus

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Sirius XM einen Rückgang um -0,55%. Die negative Entwicklung setzt sich fort und beträgt in den letzten fünf Handelstagen insgesamt -3,22%. Was sagen Bankanalysten dazu?

Das mittelfristige Kursziel für Sirius XM liegt bei 4,47 EUR. Diese Einschätzung teilen viele Analysten und sehen damit ein Potential von +3,97% auf dem aktuellen Kursniveau. Allerdings gibt es auch Experten mit gegensätzlicher Meinung.

Während zwei Analysten die Aktie als “stark kaufen” bewerten und ein weiterer Experte optimistisch zum Kauf rät, beurteilen acht weitere Fachleute sie als “haltenswert”. Zwei weitere Analysten empfehlen dagegen einen Verkauf der Papiere – drei Expertinnen bzw. Experten plädieren sogar für eine sofortige Veräußerung.

Insgesamt zeigt sich jedoch noch ein positives Stimmungsbild...