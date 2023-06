Sirius XM: Kursziel von 4,26 EUR ein Kaufsignal

Die Aktie des amerikanischen Satelliten-Radiosenders Sirius XM verzeichnete gestern einen Anstieg von +0,42% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen konnte sie damit insgesamt um +1,24% zulegen – ein Ergebnis, das auf Optimismus am Markt hindeutet.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 4,26 EUR – eine Steigerung um +21,74% vom aktuellen Preisniveau aus. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und einer sie optimistisch als Kauf ansieht, bewerten acht Experten sie neutral mit “halten” und zwei Analysten halten einen Verkauf für notwendig. Zwei weitere Experten empfehlen sogar den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt...