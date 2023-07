Sirius XM: Kursziel von 4,08 EUR realistisch?

Am gestrigen Tag verzeichnete die Sirius XM-Aktie einen Rückgang um -2,63% und schloss bei einem Stand von 3,96 EUR ab. Insgesamt konnte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen jedoch ein Plus von +2,54% erzielen.

Das mittelfristige Kursziel für Sirius XM liegt bei 4,08 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von 0,00%. Unter anderem sind derzeit drei Analysten optimistisch und empfehlen die Aktie als Kaufempfehlung. Eine neutrale Position beziehen acht Experten mit einer “Halten”-Bewertung. Allerdings gibt es auch zwei Analystenstimmen mit Verkaufsempfehlungen.

Zusätzlich zum Guru-Rating wurde das aktuelle Rating mit 3,06 bewertet (vorheriges Rating ebenfalls 3,06).