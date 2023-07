Sirius XM: Kursziel von 3,99 EUR - Analysten sind sich einig

Die Sirius XM Aktie verzeichnete gestern eine negative Performance von -0,56%. Trotzdem beträgt der Zuwachs in den letzten fünf Handelstagen beachtliche +8,68%. Der Markt zeigt sich also derzeit recht optimistisch. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für Sirius XM liegt bei 3,99 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, ergibt sich für Anleger aktuell eine Chance auf einen Gewinn von -25,58%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung; manche halten sie sogar für zu positiv.

Aktuell empfehlen 1 Analyst(en) einen Kauf sowie weitere 1 Experten das Halten der Aktie. Die Bewertung “Verkauf” erhält die Aktie immer noch durch mindestens zwei Fachleute(n), während sechs Analytiker unentschieden bleiben und mit “Halten” bewerten. Insgesamt bleibt also eine vorsichtige Optimistenquote von...