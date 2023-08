Sirius XM: Kursziel liegt bei 4,03 EUR laut Analysten

Die Aktie von Sirius XM hat in der letzten Handelswoche einen positiven Trend verzeichnet und am gestrigen Tag eine Rendite von +3,26% erzielt. Die Stimmung am Markt scheint dementsprechend optimistisch zu sein.

Zu dieser Entwicklung äußern sich auch die Bankanalysten. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt aktuell 4,03 EUR – ein Potential von -13,66%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Aufwärtstrends.

Von insgesamt 10 Analysten empfehlen derzeit 2 den Verkauf der Aktie. Eine neutrale Bewertung erhalten sieben Experten und nur einer spricht von einem starkem Kauf. Der Anteil der Analysten mit optimistischer Tendenz beläuft sich somit auf +12,50%.

Zusätzlich ergänzt wird diese positive Einschätzung durch das Guru-Rating mit einem Wert von 2,31.