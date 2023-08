Sirius XM: Kursziel bei 4,38 EUR

Die Aktie des amerikanischen Satellitenradio-Unternehmens Sirius XM verzeichnete am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -1,86%. In den vergangenen fünf Handelstagen beläuft sich der Verlust auf -1,25%, was ein pessimistisches Marktumfeld zeigt. Jedoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 4,38 EUR liegt.

• Sirius XM sank um -1,86% am 11.08.2023

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 4,38 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 2,81 stabil

Laut Bankanalysten bietet sich ein Potenzial von +1,05% für Investoren angesichts des aktuellen Preises. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends in jüngster Zeit. Während zwei Analytiker die Aktie als kräftigen Kauf empfehlen und einer sie optimistisch bewertet (“Kauf”), bleiben...