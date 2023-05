Sirius XM: Kursziel bei 4,25 Euro – Analysten sehen Potential von +29,18%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Sirius XM ein Plus von +1,15%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte das Unternehmen jedoch eine negative Bilanz von -0,56%. Der Markt scheint derzeit neutral eingestimmt zu sein.

Die Meinungen der Bankanalysten sind hingegen eindeutig: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 4,25 Euro. Dies entspricht einem Potenzial von +29,18% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den jüngsten Entwicklungen auf dem Aktienmarkt.

Von insgesamt 16 Experten empfehlen drei die Aktie als starken Kauf und einer sieht sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Acht Experten bewerten die Aktie als “halten” und zwei halten einen Verkauf für angebracht. Zwei weitere Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating beläuft sich aktuell auf...