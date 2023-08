Sirius XM: Kurspotenzial von +20,54%

Die Aktie von Sirius XM konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,75% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen hingegen musste der Wert ein Minus von -8,18% hinnehmen und befindet sich somit in einer schwachen Phase.

Trotzdem sind Bankanalysten zuversichtlich für die mittelfristige Zukunft des Unternehmens. Das aktuelle Kursziel liegt bei 4,51 EUR und würde Investoren ein Potenzial von +20,54% eröffnen.

Der Großteil der Experten sieht die Aktie als “halten”, während 3 Analysten sie sogar zum Verkauf empfehlen. Allerdings gibt es auch zwei Kaufempfehlungen sowie eine optimistische Einschätzung mit einem Guru-Rating von 2,81.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Kursziel von Sirius XM laut Analyse höher liegen sollte als derzeit gehandelt wird und Anleger auf Potential spekulieren können.