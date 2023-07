Sirius XM: Ist das Aktienkursziel von 4,05 EUR realistisch?

Die Sirius XM-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das Kursziel liegt bei 4,05 EUR und weist ein potentielles Kursrisiko von -0,22% auf.

• Am 07.07.2023 stieg die Aktie um +0,23%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 4,05 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating von Sirius XM liegt bei 3,06

Am gestrigen Tag konnte die Sirius XM-Aktie eine positive Stimmung am Finanzmarkt erzielen und verzeichnete einen Anstieg um +0,23%. Dies führt jedoch nur zu einem wöchentlichen Minus von -1,77%, was zeigt dass der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt ist.

Das durchschnittliche Kursziel für Sirius XM wird von Bankanalysten mit 4,05 EUR festgelegt. Dabei besteht ein mögliches Investitionsrisiko in Höhe von -0,22%. Ein schwacher Trend hat jedoch einige Analysten dazu veranlasst diese Bewertung anzuzweifeln.

Aktuell...