Sirius XM: Experten sehen Kursziel bei 4,03 EUR

Die Aktie des US-Radioanbieters Sirius XM hat in den vergangenen fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren. Gestern gab es ein Minus von -3,01%, was die Gesamtperformance auf -5,29% drückte. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig: Das mittelfristige Kursziel für Sirius XM liegt bei 4,03 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren aktuell ein Kursrisiko von -8,07% bescheren.

Einzelne Analysten haben jedoch eine positive Einschätzung der Aktie. So empfehlen derzeit zwei Experten einen “Verkauf” und sechs weitere bewerten das Papier mit “halten”. Ein Kauf wird hingegen von einem Analysten als stark befürwortet und ein anderer sieht zumindest Potenzial für das Rating “Kauf”.

Insgesamt ergibt sich damit eine optimistische Haltung bei 12,50% der Analysten. Diese Bewertung...