Sirius XM: Bankanalysten sehen deutliches Kurspotenzial von +25,49% auf 4,23 EUR

Sirius XM hat gestern ein Plus von +0,98% verzeichnet und erreicht damit eine positive Kursentwicklung von insgesamt +3,26% in den letzten fünf Handelstagen. Die Analysten sind sich einig: Die Stimmung am Markt ist momentan durchaus optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt derzeit bei 4,23 EUR. Wenn diese Bewertung zutrifft, eröffnet sich Anlegern ein Potenzial von über +25%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem positiven Trend der letzten Tage.

Während drei Experten Sirius XM als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Optimismus zeigt, indem er das Rating “Kauf” vergibt (insgesamt also eine Empfehlungsrate von 25%), sehen acht weitere Experten die Aktie eher neutral und vergeben dafür das Rating “halten”. Zwei weitere sind sogar der Auffassung einer Verkaufsempfehlung für...