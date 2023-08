Sirius XM: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 4,35 EUR

Sirius XM konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und verlor mit einer Kursentwicklung von -0,82% an Wert. Insgesamt ergab sich jedoch eine neutrale Stimmung auf dem Markt. Dennoch glauben Bankanalysten weiterhin an das Potential der Aktie.

Das mittelfristige Kursziel für Sirius XM liegt bei 4,35 EUR und würde damit einen Anstieg um +0,83% bedeuten. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten. Während zwei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer optimistisch ist, raten acht Experten zur Haltung und zwei zu einem Verkauf.

Dennoch bleibt das Guru-Rating unverändert bei 2,81 und unterstreicht somit die positive Einschätzung einiger Bankanalysten bezüglich des Potentials von Sirius XM.