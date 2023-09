Sirius XM: Analysten sehen Kursziel bei 4,54 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete Sirius XM an der Börse eine Abwärtsbewegung von -4,89%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 4,54 EUR für die Aktie des Unternehmens.

• Sirius XM: Aktuell mit einem Kurspotenzial in Höhe von +13,79%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,81

• Optimistisch eingestellte Analysten machen +18,75% aus

Sollten sich die Prognosen der Experten bewahrheiten, würde dies einer Rendite von +13,79% entsprechen. Während zwei Analysten das Wertpapier als “Verkauf” bezeichnen und drei sogar empfehlen es sofort zu verkaufen, sprechen sich zwei weitere Experten klar für einen Kauf aus. Eine weitgehend neutrale Position haben insgesamt acht Fachleute eingenommen.

Das Trend-Indikator...