Sirius XM: Analysten sehen Kurspotenzial von +27,37% - Das wahre Kursziel liegt bei 4,26 Euro

Die Sirius XM-Aktie hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -3,24% verzeichnet und steht damit nach einer vollständigen Handelswoche bei einem Plus von +1,42%. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 4,26 Euro aufweist. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren in Höhe von +27,37%, sofern die Experten Recht behalten.

• Gestern: -3.24%

• Mittelfristiges Kursziel: 4.26 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3.06

Derzeit bewerten drei Analysten die Aktie als starken Kauf und eine weitere Einschätzung lautet “Kauf”. Acht Experten geben das Rating “halten” ab und nur zwei Analysten empfehlen einen Verkauf oder sogar sofortigen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating zeigt keine Änderungen gegenüber dem letzten Berichtszeitraum (Guru-Rating...