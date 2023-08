Sirius XM: Analysten sehen Kurspotenzial von 18,65% - Kursziel bei 4,51 EUR

Der Finanzmarkt verzeichnete gestern eine positive Entwicklung der Sirius XM-Aktie um +0,11%. In den vergangenen fünf Handelstagen beträgt das Ergebnis jedoch -0,62%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel von Sirius XM liegt bei 4,51 EUR. Dies entspricht einem Potential von +18,65%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Konkret bewerten zwei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und einer sieht sie optimistisch mit “Kauf”. Acht Experten haben kein klares Rating (“halten”). Zwei glauben an einen Verkauf und drei sind sogar der Meinung dass es sofort verkauft werden sollte. Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen ist demnach bei +18,75%.

Das bewährte Trend-Indikator...