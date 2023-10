Sirius XM: Analysten sehen Kurspotenzial und geben ein Kursziel von 4,70 EUR aus

Am Finanzmarkt legte die Aktie von Sirius XM gestern um +0,14% zu. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch eine negative Entwicklung von -1,41%. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre mittelfristige Kursziel für Sirius XM liegt bei 4,70 EUR – das bedeutet ein Kurspotenzial in Höhe von +10,63%. Zwei Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Aktie sowie zwei weitere Experten mit einem optimistischen aber nicht euphorischen “Kauf”-Rating. Sieben Analysten halten die Aktie für neutral (“halten”), während noch immer zwei weitere zum Verkauf raten. Drei Experten schließlich empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,88.