Sirius XM: Analysten sehen Kurspotential von 4,03 EUR

Die Sirius XM Aktie hat gestern am Finanzmarkt +0,48% zugelegt und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von insgesamt +4,80%. Die Stimmung am Markt ist derzeit recht optimistisch. Doch wie sieht es mit den Einschätzungen der Bankanalysten aus?

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 4,03 EUR – das ergibt sich aus dem Durchschnitt aller Experteneinschätzungen. Dies bedeutet jedoch ein Potential von -13,36% im Vergleich zum aktuellen Preisniveau. Allerdings gibt es auch abweichende Meinungen.

Einige Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, während andere sie als “Verkauf” einstufen. Insgesamt betrachtet sind jedoch immerhin noch 12,50% der Experten positiv gestimmt.

Zusätzlich wird das Guru-Rating des Unternehmens mit einer Bewertung von 2,31 beibehalten und bestätigt somit die positive...